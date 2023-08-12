BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  SPOR

Maç sonrası ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Maç sonrası ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ardından protokol tribününde kavga çıktı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası kavga çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ahmed Mortadha Ben Ouanes'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 3-2 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hull City Ozan Tufan'ın hat-trick'i ile 4-2 kazandı
Hull City Ozan Tufan'ın hat-trick'i ile 4-2 kazandı
Yerli ve milli sonda roketinin fırlatma testi başarıyla gerçekleşti
Yerli ve milli sonda roketinin fırlatma testi başarıyla gerçekleşti
İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'la berabere kaldı
İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'la berabere kaldı
Kasımpaşa, bol gollü maçta Ankaragücü'nü son dakikada yıktı
Kasımpaşa, bol gollü maçta Ankaragücü'nü son dakikada yıktı
Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Ergin Ataman açıkladı! Yıldız isimler milli takımda oynamak istemiyor
Ergin Ataman açıkladı! Yıldız isimler milli takımda oynamak istemiyor
Süleyman Özışık son nefesini vermeden önce ne dedi?
Süleyman Özışık son nefesini vermeden önce ne dedi?
Bakan Güler: Pençe-Kilit bölgesinin büyük bölümü teröristlerden temizlendi
Bakan Güler: Pençe-Kilit bölgesinin büyük bölümü teröristlerden temizlendi
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Mbappe ve Neymar'a kadro dışı şoku!
Mbappe ve Neymar'a kadro dışı şoku!
Eyfel Kulesi, bomba ihbarı sonrası tahliye edildi
Eyfel Kulesi, bomba ihbarı sonrası tahliye edildi