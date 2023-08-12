Hull City Ozan Tufan'ın hat-trick'i ile 4-2 kazandı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, S. Wednesday karşısında Ozan Tufan'ın hat-trick'i ile 4-2 kazandı.

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İngiltere Championship'in ikinci haftasıdna Hull City sahasında Sheffield Wednesday'i konuk etti. MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Hull City'nin galibiyetinin mimarlarından olan Ozan Tufan maçta hat-trick yaptı. Hull City'nin galibiyet gollerini 45+5' (P), 58 ve 70. dakikalarda Ozan Tufan ile 85. dakikada Connolly kaydetti. Sheffield Wednesday'in gollerini de 36. dakikada Delgado ve 90+4. dakikada Smith attı.

Bu sonucun ardından Hull City, ilk galbiyetini ikinci hafta alarak puanını üçe yükseltti.