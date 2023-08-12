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Oğlunun düğününde feci şekilde hayatını kaybetti

Oğlunun düğününde feci şekilde hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan İrfan Bozkurt hayatını kaybetti.

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Samsun'da yaşanan olayda oğlunun düğününde lamba takmak isteyen İrfan Bozkurt, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Taşkelik Mahallesi'nde, oğlu Gürkan Bozkurt'un düğününde lamba takmak için aydınlatma direğine çıkan İrfan Bozkurt elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İrfan Bozkurt, yolda yaşamını yitirdi.

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