BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL

Isparta'da minibüsle tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Isparta'da minibüsle tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Isparta'ın Senirkent ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Abone ol

R.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kayaağzı mevkiinde Kadir Akkoç'un kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, minibüste bulunan Emine Dikyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Akkoç ile minibüsteki 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da otomobil devrildi: 7 yaralı
Elazığ'da otomobil devrildi: 7 yaralı
Al Nassr, Al Hilal'i yenerek Arap Kulüpler Şampiyanası'nı kazandı
Al Nassr, Al Hilal'i yenerek Arap Kulüpler Şampiyanası'nı kazandı
Maç sonrası ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Maç sonrası ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Hull City Ozan Tufan'ın hat-trick'i ile 4-2 kazandı
Hull City Ozan Tufan'ın hat-trick'i ile 4-2 kazandı
Yerli ve milli sonda roketinin fırlatma testi başarıyla gerçekleşti
Yerli ve milli sonda roketinin fırlatma testi başarıyla gerçekleşti
İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'la berabere kaldı
İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'la berabere kaldı
Kasımpaşa, bol gollü maçta Ankaragücü'nü son dakikada yıktı
Kasımpaşa, bol gollü maçta Ankaragücü'nü son dakikada yıktı
Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Kayserispor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Ergin Ataman açıkladı! Yıldız isimler milli takımda oynamak istemiyor
Ergin Ataman açıkladı! Yıldız isimler milli takımda oynamak istemiyor
Süleyman Özışık son nefesini vermeden önce ne dedi?
Süleyman Özışık son nefesini vermeden önce ne dedi?
Bakan Güler: Pençe-Kilit bölgesinin büyük bölümü teröristlerden temizlendi
Bakan Güler: Pençe-Kilit bölgesinin büyük bölümü teröristlerden temizlendi
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı