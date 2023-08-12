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Al Nassr, Al Hilal'i yenerek Arap Kulüpler Şampiyanası'nı kazandı

Al Nassr, Al Hilal'i yenerek Arap Kulüpler Şampiyanası'nı kazandı

Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'i yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki King Fahd Stadı'nda oynanan finalde Al Hilal ile Al Nassr karşılaştı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Michael'in 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Ronaldo kupayı getirdi

Abdulelah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, Ronaldo'nun 74. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, 98. dakikada kaydettiği golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Öte yandan Cristiano Ronaldo, 115. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

Al Nassr ilk kez kazandı

Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca ve Alex Telles gibi oyuncuların forma giydiği Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti.

Kadrosunda Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly'yi bulunduran Al Hilal ise daha önce 2 kez şampiyon olduğu kupada 3. defa finalde kaybetti.

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