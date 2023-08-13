Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyen Ünder, "Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum. Zaten sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim" dedi.

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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fransız takımı Marsilya'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz'i özel uçakla İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Yıllar sonra Avrupa kariyerimden sonra Türkiye’ye dönmek benim için çok özel. Süper Lig'de ilk oynadığım maç, Fenerbahçe’ye karşıydı. Şimdi Süper Lig’e tekrar döndüm. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım. Kendimi çok heyecanlı ve gururlu hissediyorum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Bunun için çok mutuyum. Sahaya çıkmak için çok sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Roma'da forma giyerken takım arkadaşı olan golcü futbolcu Edin Dzeko ile transfer sürecinde konuştuğunu söyleyen Ünder, "Transfer sürecinde Dzeko ile sık sık konuşmuştuk, 'Ne zaman geliyorsun?' diye. Ben de biraz sabretmemiz gerektiğini söyledim. Sonunda bugün geldim. Çok mutluyum. İyi hissediyorum. Roma’da onun çok güzel zamanlarımız geçti. Artık buradayız, birlikteyiz. Ben daha çok attıracağım. O da gol atacak. Birlikte aynı şeyleri yapacağız. Umarım bunu en iyi şekilde gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum"

Menajeriyle Türkiye'ye dönme fikrini konuştuğunu ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Düşündüğüm zaman Avrupa kariyerimde neredeyse 7 yıl oldu. Menajerimle konuştuğumda artık yeni bir macera, tekrar ülkeme dönme isteğimi söylemiştim. Yazın zaten sık sık görüşmeler olmuştu. Şu an buradayım. Tekrardan ülkeme döndüm. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum. Zaten sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim" dedi.

Transfer sürecinin kendisi açısından stresli geçtiğini aktaran Cengiz Ünder, "Çabucak takıma katılmak istiyordum. Marsilya ile Almanya kampındayken sürekli kafam buradaydı. 2-3 haftalık süreç oldu. En önemlisi burada olmak. Bir an önce takıma katılmak istediğim için kendi açımdan benim için stresli geçti. Sürekli düşünmek zorundaydım. Bazı çekincelerim vardı, Marsilya ile antrenmanlara çıkarken. Şu anda buradayım" açıklamasında bulundu.

Ünder son olarak fiziksel açıdan hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Milli futbolcuyu az sayıda Fenerbahçeli taraftar tezahüratlarla karşılarken, Cengiz Ünder daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Cengiz Ünder sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak.