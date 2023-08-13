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Al Nassr Ronaldo ile kupaya uzandı Jorge Jesus Ronaldo ile tartıştı

Al Nassr Ronaldo ile kupaya uzandı Jorge Jesus Ronaldo ile tartıştı

Arap Kulüpler Şampiyonası Finali'nde Al Nassr, 10 kişiyle geriden gelerek Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'i Cristiano Ronaldo'nun golleriyle yıktı ve kupanın sahibi oldu.

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Arap Kulüpler Şampiyonası 2023'te kupanın sahibi belli oldu. Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, finalde karşı karşıya geldiler. 

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, mücadelenin 51. dakikasında Michael'ın attığı golle 1-0 öne geçmişti. 71. dakikada Al Nassr'da Abdulelah Al-Amri, gördüğü kırmızı kart sonucunda takımını 10 kişi bıraktı. Fakat sonrasında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı.

Portekizli yıldız, 74. dakikada attığı golle skora eşitliği getirdi. Al Nassr'ın 10 kişiyle yakaladığı beraberlik sonrası 90 dakika da 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu kez uzatma devrelerinde Cristiano Ronaldo, 98. dakikada takımını skorda öne geçirmeyi başardı ve karşılaşma da bu gol neticesinde 2-1'lik Al Nassr üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 77. dakikasında Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında bir tartışma yaşandı. İki Portekizli isim, kenarda bir diyalog yaşadılar.

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