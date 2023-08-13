Eskişehir - İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2023 öğrenci/tam kaç para oldu?

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 30'luk bir zam yaptığını açıklamıştı. İstanbul-Eskişehir arası bilet fiyatı değişti. Peki, YHT bilet fiyatları ne kadar? Zamlı Eskişehir - İstanbul bileti ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, sene başında yapılan yüzde 20'lik zammın ardından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına son olarak Ocak ayında yüzde 20 oranında zam gelmişti. İşte 2023 TCDD zamlı Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları son dakika gelişmeleri...
YHT bilet fiyatlarına %30 oranında zam yapılmıştı. Peki, güncel YHT bilet fiyatları ne kadar? Zamlı Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya bileti ne kadar, kaç TL oldu?
ESKİŞEHİR - İSTANBUL YHT bilet fiyatı
Eskişehir - İstanbul YHT bilet fiyatı 160 TL'den 215 TL'ye çıktı.
ANKARA - İSTANBUL YHT BİLET FİYATI
Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 248 TL'den 323 TL'ye çıktı.
ANKARA - KONYA YHT BİLET FİYATI
Gelen zam ile Ankara-Konya 146 TL'ye, Ankara-Sivas 312 TL'ye yükseldi.
ANKARA - ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATI
Ankara-Eskişehir YHT bilet fiyatı ise 136 TL oldu.
Türkiye'de yüksek hızlı hattı, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir YTH hattı etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.
YHT Durakları
ANKARA - GAR YHT
ANKARA - Eryaman YHT
ANKARA - Polatlı YHT
ESKİŞEHİR YHT
KONYA YHT
KONYA - Selçuklu YHT
SİVAS YHT
BİLECİK YHT
BİLECİK - Bozüyük YHT
SAKARYA - Arifiye YHT
İZMİT YHT
İSTANBUL - Söğütlü Çeşme YHT
İSTANBUL - Pendik YHT
İSTANBUL - Bostancı YHT
İSTANBUL - Gebze YHT
Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu
Ankara-İstanbul yüksek hızlı hattı, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biridir. Hat, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlamaktadır ve Türkiye'nin çevre dostu ulaşım sistemlerini geliştirmesine de katkı sağlamaktadır. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu ya da kısaca Ankara - İstanbul YHD, Ankara'daki Ankara YHT Garı ile İstanbul'daki Halkalı Tren İstasyonu arasında Yüksek Hızlı Tren hizmeti verilen uzunluğundaki azami 250 kilometre/saat (160 mph)* hıza uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yüksek hızlı demiryolu hattıdır.Ankara - İstanbul yüksek hızlı tren hattı
Ankara - İstanbul - Ankara arasında hareket eden 09.08.2023 tarihinden itibaren geçerli İstanbul Ankara hızlı tren saatleri aşağıda verilmiştir. Bu Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferinde toplam 14 durak bulunmaktadır.
İstanbul-Ankara YHT durakları
Halkalı
Bakırköy
Söğütlüçeşme
Bostancı
Pendik
Gebze
İzmit
Arifiye
Bilecik
Bozüyük
Eskişehir
Polatlı
Eryaman
Ankara Gar