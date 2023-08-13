Eskişehir - İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2023 öğrenci/tam kaç para oldu?

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 30'luk bir zam yaptığını açıklamıştı. İstanbul-Eskişehir arası bilet fiyatı değişti. Peki, YHT bilet fiyatları ne kadar? Zamlı Eskişehir - İstanbul bileti ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, sene başında yapılan yüzde 20'lik zammın ardından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına son olarak Ocak ayında yüzde 20 oranında zam gelmişti. İşte 2023 TCDD zamlı Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları son dakika gelişmeleri...

YHT bilet fiyatlarına %30 oranında zam yapılmıştı. Peki, güncel YHT bilet fiyatları ne kadar? Zamlı Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya bileti ne kadar, kaç TL oldu?

ESKİŞEHİR - İSTANBUL YHT bilet fiyatı

Eskişehir - İstanbul YHT bilet fiyatı 160 TL'den 215 TL'ye çıktı.

ANKARA - İSTANBUL YHT BİLET FİYATI

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 248 TL'den 323 TL'ye çıktı.

ANKARA - KONYA YHT BİLET FİYATI

Gelen zam ile Ankara-Konya 146 TL'ye, Ankara-Sivas 312 TL'ye yükseldi.

ANKARA - ESKİŞEHİR YHT BİLET FİYATI

Ankara-Eskişehir YHT bilet fiyatı ise 136 TL oldu.

Türkiye'de yüksek hızlı hattı, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir YTH hattı etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

YHT Durakları

ANKARA - GAR YHT

ANKARA - Eryaman YHT

ANKARA - Polatlı YHT

ESKİŞEHİR YHT

KONYA YHT

KONYA - Selçuklu YHT

SİVAS YHT

BİLECİK YHT

BİLECİK - Bozüyük YHT

SAKARYA - Arifiye YHT

İZMİT YHT

İSTANBUL - Söğütlü Çeşme YHT

İSTANBUL - Pendik YHT

İSTANBUL - Bostancı YHT

İSTANBUL - Gebze YHT

Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu

Ankara-İstanbul yüksek hızlı hattı, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biridir. Hat, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlamaktadır ve Türkiye'nin çevre dostu ulaşım sistemlerini geliştirmesine de katkı sağlamaktadır. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu ya da kısaca Ankara - İstanbul YHD, Ankara'daki Ankara YHT Garı ile İstanbul'daki Halkalı Tren İstasyonu arasında Yüksek Hızlı Tren hizmeti verilen uzunluğundaki azami 250 kilometre/saat (160 mph)* hıza uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yüksek hızlı demiryolu hattıdır.Ankara - İstanbul yüksek hızlı tren hattı

Ankara - İstanbul - Ankara arasında hareket eden 09.08.2023 tarihinden itibaren geçerli İstanbul Ankara hızlı tren saatleri aşağıda verilmiştir. Bu Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferinde toplam 14 durak bulunmaktadır.

İstanbul-Ankara YHT durakları

Halkalı

Bakırköy

Söğütlüçeşme

Bostancı

Pendik

Gebze

İzmit

Arifiye

Bilecik

Bozüyük

Eskişehir

Polatlı

Eryaman

Ankara Gar