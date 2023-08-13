BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

'ABD askeriyiz' yalanının devamı da var! "Safari Çetesi"ne operasyon: 12 gözaltı

'ABD askeriyiz' yalanının devamı da var! "Safari Çetesi"ne operasyon: 12 gözaltı

Diyarbakır ve İstanbul Emniyetinin 2 aylık teknik takibi sonucu kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan, 3 Afrika uyruklu vatandaşın yönettiği “Safari Çetesi” eş zamanlı operasyonla çökertilerek 12 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Afrika uyruklu 3 şüphelinin yönettiği “Safari Çetesi”, mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak Suriye’de görev yaptıklarını, ellerinde operasyonda ele geçirilen 1 milyon dolar olduğunu ve bunu Türkiye’ye sokmak istediklerini belirtti.

Çete, sözde paranın Türkiye’ye sokulmasına yardım etmesi halinde mağdurlara yarısını vereceğini vadederek, gümrük, kurye masrafları gibi nedenlerle para talep edip vatandaşları dolandırdı.

Çete, Instagram’dan askeri fotoğraflar ve para görüntüleri göndererek mağdurları ikna etme yönetimine başvurdu.

Banka görüntüleri ele verdi

Sürekli hat değiştiren çete üyeleri, bankada para çektikleri görüntüleri ele everdi. Diyarbakır polisi, şüphelilerin izini sürüp İstanbul’da takibe alarak 2 ay boyunca teknik çalışma yürüttü. Yoğun aramalar ile mağdurları ikna eden çete çökertilirken uzun namlulu silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, 10 şüphelinin tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiğini söyledi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın öngörü ve talimatlarıyla Suçla Sinerjik Mücadele Projesini başlattıklarını belirten Zaim, “ Son aylarda bir dizi operasyon yaptık. Bu operasyonlarda suçla sinerjik mücadele çerçevesinde oldukça mesafe kat ettik ve halkımızla beraber bütün birimlerimizle hep birlikte el ele ortak bir enerjiyle suçla mücadele etmeye gayret ediyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara-İstanbul YHT (hızlı tren) bilet fiyatı 2023 kaç para oldu?
Ankara-İstanbul YHT (hızlı tren) bilet fiyatı 2023 kaç para oldu?
Denizli'de motosiklet faciası! Son sürat hız yapan motosiklet hamile kadına çarptı
Denizli'de motosiklet faciası! Son sürat hız yapan motosiklet hamile kadına çarptı
Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak!
Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak!
Murat Karayalçın'dan 1 milyon 300 bin CHP üyesine mektup
Murat Karayalçın'dan 1 milyon 300 bin CHP üyesine mektup
Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım çalışmaları başladı!
Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım çalışmaları başladı!
Şehit Teğmen Altınbaş, istifasını vermesini isteyen annesine bakın nasıl cevap vermiş
Şehit Teğmen Altınbaş, istifasını vermesini isteyen annesine bakın nasıl cevap vermiş
Al Nassr Ronaldo ile kupaya uzandı Jorge Jesus Ronaldo ile tartıştı
Al Nassr Ronaldo ile kupaya uzandı Jorge Jesus Ronaldo ile tartıştı
Eskişehir - İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2023 öğrenci/tam kaç para oldu?
Eskişehir - İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2023 öğrenci/tam kaç para oldu?
İstanbul'da meteor yağmuru şöleni! Vatandaşlar yüksek yerlere akın etti
İstanbul'da meteor yağmuru şöleni! Vatandaşlar yüksek yerlere akın etti
Yavuz Ağıralioğlu Bahçeli'nin İYİ Parti'ye komşuluk çağrısı için ne dedi?
Yavuz Ağıralioğlu Bahçeli'nin İYİ Parti'ye komşuluk çağrısı için ne dedi?
Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını ne zaman bırakacak? CHP kulislerinde konuşuluyor
Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını ne zaman bırakacak? CHP kulislerinde konuşuluyor
 A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı farklı mağlup etti
 A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı farklı mağlup etti