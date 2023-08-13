Murat Karayalçın'dan 1 milyon 300 bin CHP üyesine mektup

CHP'de değişim tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği isimlerden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir mektup yazdı. Karayalçın "Yeni bir siyasi mimariye ihtiyacımız var" dedi ve ön seçim vurgusu yaptı.

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CHP’de değişim tartışmaları sürerken SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, 1 milyon 300 bin üyeye göndermek üzere mektup hazırladı.

Karayalçın mektubunu ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla paylaştı.

Karayalçın, seçim yenilgisi için "Bana göre sorun kişisel değil, yapısaldır. Yani partimizde yeni bir siyasi mimariye ihtiyacımız var” dedi.

"Bizi iktidara taşıyacak olan güç, prensler- prensesler değil, örgütümüzdür"

Karayalçın, mektubunda “Siyasi olarak tembelleşmemizin ilk örneği bir kurtarıcı beklentisidir. Çok iyi konuşan, çok yoğun çalışan, yumruğunu sık sık masaya vuran birisi gelecek ve bizi iktidara taşıyacak. Buna beyaz atlı prens- prenses beklentisi diyorum. Oysa böyle bir şey yok. Bizi iktidara taşıyacak olan güç, prensler- prensesler değil, örgütümüzdür. Bir başka tembellik örneği de 'sağdan oy alamıyoruz, bari siyasetçi alalım, onlar da sağ seçmeni getirir' anlayışıdır. Benim eleştirim bu katılımlara asla değil, bu anlayışla yapılan transferlerdir" ifadelerini kullandı.

Karayalçın'ın önerileri arasında yerelde güçlü nitelikli bir örgüt yapısı ve ona dayalı bir ön seçim ile genel merkez ve yerel örgütler arasında, parti oligarşisini önleyen, parti kapasitesini artıran yeni bir yetki paylaşım modeli var.

CHP'de oligarşik yönetim

Karayalçın, "Örgütlere genel merkezden belirlenen adayların gönderilmesi, partililerin motivasyonlarını azaltmakta, kırgınlıklara da yol açmaktadır. Sayın genel başkanın, 2023 mayıs seçimlerinde yaklaşık dört bin parti evladının sıralanması için görevlendirilen komite üyelerinin, listelere yakınlarını yazdıklarını söylemesi, bu konuda yaşananların ne denli vahim olduğunu ortaya koymaktadır. Örgütlerimiz yalnızca örgütün olağan işleri diye adlandırabileceğimiz 'broşür- afiş- pankart' işleri ile seçim işleri ile sandık güvenliği işleri ile sınırlı bir hizmet üretmektedir. Bu nedenle örgütümüz kapasitesinin altında çalışmak durumunda kalmaktadır. Bu durum CHP’de 'oligarşik' bir yönetimin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. " diye de ekledi.

Karayalçın, "önemli olan altın üçgenin içinde yer almaktır. Hiçbirimiz 'sağ ile sol arasında pek bir fark kalmadı" diyemeyiz ifadelerini de kullandı.