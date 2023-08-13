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Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak!

Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak!

TRABZON’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin en önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta 10. kez ayin düzenlenecek.

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İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı.

Ayin nedeniyle 15 Ağustos günü saat 08.00'dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra 100'ün üzerinde Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelecek Ortodoks din adamı vei mensuplarının katılması bekleniyor.

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