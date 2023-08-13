BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de motosiklet faciası! Son sürat hız yapan motosiklet hamile kadına çarptı

Denizli'de motosiklet faciası! Son sürat hız yapan motosiklet hamile kadına çarptı

Denizli'de hızla seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybedip karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken birinin hamile olduğu öğrenildi.

Abone ol

Denizli’de Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda Mehmet Doğan kontrolündeki 20 AJA 873 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve E.D.’ye çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet ve vatandaşlar yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken Hamile olan E.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak!
Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak!
Murat Karayalçın'dan 1 milyon 300 bin CHP üyesine mektup
Murat Karayalçın'dan 1 milyon 300 bin CHP üyesine mektup
Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım çalışmaları başladı!
Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım çalışmaları başladı!
Şehit Teğmen Altınbaş, istifasını vermesini isteyen annesine bakın nasıl cevap vermiş
Şehit Teğmen Altınbaş, istifasını vermesini isteyen annesine bakın nasıl cevap vermiş
Al Nassr Ronaldo ile kupaya uzandı Jorge Jesus Ronaldo ile tartıştı
Al Nassr Ronaldo ile kupaya uzandı Jorge Jesus Ronaldo ile tartıştı
Eskişehir - İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2023 öğrenci/tam kaç para oldu?
Eskişehir - İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2023 öğrenci/tam kaç para oldu?
İstanbul'da meteor yağmuru şöleni! Vatandaşlar yüksek yerlere akın etti
İstanbul'da meteor yağmuru şöleni! Vatandaşlar yüksek yerlere akın etti
Yavuz Ağıralioğlu Bahçeli'nin İYİ Parti'ye komşuluk çağrısı için ne dedi?
Yavuz Ağıralioğlu Bahçeli'nin İYİ Parti'ye komşuluk çağrısı için ne dedi?
Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını ne zaman bırakacak? CHP kulislerinde konuşuluyor
Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını ne zaman bırakacak? CHP kulislerinde konuşuluyor
 A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı farklı mağlup etti
 A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı farklı mağlup etti
Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum
Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum
Tabancasını temizlerken kendisini ayağından vurdu
Tabancasını temizlerken kendisini ayağından vurdu