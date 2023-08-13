Denizli'de motosiklet faciası! Son sürat hız yapan motosiklet hamile kadına çarptı

Denizli'de hızla seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybedip karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken birinin hamile olduğu öğrenildi.

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Denizli’de Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda Mehmet Doğan kontrolündeki 20 AJA 873 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve E.D.’ye çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet ve vatandaşlar yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken Hamile olan E.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.