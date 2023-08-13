Ankara-İstanbul YHT (hızlı tren) bilet fiyatı 2023 kaç para oldu?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 30 zam yapılmıştı. Son zam sonrası birçok vatandaş Ankara-İstanbul YHT (hızlı tren) bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2023 kaç para oldu?

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TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 30'luk bir zam yaptığını açıklamıştı. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı değişti. Peki, YHT bilet fiyatları ne kadar? Zamlı Ankara - İstanbul bileti ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren YHT biletlerine yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu. Son dakika zam haberlerinin ardından gözler "Zamlı yüksek hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 248 TL'den 323 TL'ye çıktı.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yapmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, son olarak 2023 yılı Ocak ayında yüzde 17 oranında zam geldiğini duyurmuştu.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu

Ankara-İstanbul yüksek hızlı hattı, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biridir. Hat, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlamaktadır ve Türkiye'nin çevre dostu ulaşım sistemlerini geliştirmesine de katkı sağlamaktadır. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu ya da kısaca Ankara - İstanbul YHD, Ankara'daki Ankara YHT Garı ile İstanbul'daki Halkalı Tren İstasyonu arasında Yüksek Hızlı Tren hizmeti verilen uzunluğundaki azami 250 kilometre/saat (160 mph)* hıza uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yüksek hızlı demiryolu hattıdır.