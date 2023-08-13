Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici İzmir'de sevenleriyle buluştu!

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde, yaz konserleri çerçevesinde bu hafta Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

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İzmir Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde, yaz konserleri çerçevesinde bu hafta, arabesk müziğin güçlü yorumcusu Hakan Altun ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı’nda sahne aldı. Hakan Altun şarkılarıyla, Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle konser alanını dolduran sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerinin konuk olduğu Aliağa Sanat Günleri’nde bu hafta, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı’nda ‘Çizmeli Kedi’, Yeni Şakran’da ise ‘Top Gun’ isimli filmler sinemaseverler ile buluşurken, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda çocuklar için sahnelenen ‘Hayvanat Bahçesi’ isimli müzikli gösteri, miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Tepe Taklak’tan kahkaha tufanı

Türk tiyatrosunun en güzel eserlerinin sahnelendiği Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda bu hafta Volkan Severcan, Bora Severcan ve Asuman Dabak gibi isimlerin rol aldığı ‘Tepe Taklak’, izleyiciyle buluştu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, oyunu açık havayı tıklım tıklım dolduran Aliağalılarla birlikte izledi. Kahkaha tufanı yaşatan oyun, gecenin sonunda tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Aliağa’da sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Volkan Severcan, “Aliağa benim evim, benim yuvam. Aliağa’da sanatseverlerin karşısında oynamaktan büyük keyif alıyoruz. En büyük alkışı tiyatroya ve sanata sahip çıkan Aliağalılar hak ediyor” dedi.

Hüsnü Şenlendirici’den klarnet resitali

Aliağa Sanat Günleri’nde yaz konserlerinde bu hafta romantik şarkıların prensi Hakan Altun ile klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı’ndaki konserin ilk bölümünde sahneye Hüsnü Şenlendirici çıktı. Sevenlerinin karşısına ‘Vaz Geçtim’ şarkısını çalarak çıkan ünlü sanatçı dinleyenlere klarnet resitali sundu. Konser boyunca müzik ziyafeti sunan sanatçı, enstrümantal şarkılarıyla konser alanını dolduranların kalbine dokundu.

Hakan Altun mest etti

Şenlendiricinin ardından konserin ikinci bölümünde sahneye ünlü sanatçı Hakan Altun ‘Bir Telefon’ şarkısıyla çıktı. Konser boyunca dillerden düşmeyen aşk şarkılarını seslendiren Hakan Altun’un şarkılarına hayranları gece boyunca eşlik etti. Romantik şarkılarıyla hüzünlendiren Altun, hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturdu.

Başkan Serkan Acar’dan sanatçılara ve Aliağalılara teşekkür

Konserin bir bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü sanatçılara Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı kendilerine Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile üretilen, Aliağa yöresine özgü, tarihi Helvacı Kilimi hediye etti. Başkan Serkan Acar, “Hayranlıkla dinlediğimiz sanatçıları Aliağamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatçılarımıza, sanat günlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise sanata ve sanatçıya her daim sahip çıkan çok değerli Aliağa halkımıza ediyorum” diye konuştu.