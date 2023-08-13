İzmir'de feci kaza! Ticari araç ve elektrikli motosiklet birbirine girdi, yola savruldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç ve elektrikli motosikletin birbirine girmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, M.O. yönetimindeki 34 BC 134 plakalı hafif ticari araç, Halil Ay'ın (76) kullandığı elektrikli motosiklet ile Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Halil Ay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü M.O, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.