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Meteoroloji'den flaş uyarı: Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor! Şehirlerde hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

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Meteoroloji'den flaş uyarı: Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor! Şehirlerde hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde bugün için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den flaş uyarı: Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor! Şehirlerde hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ağustos Pazar günü hava durumu verilerini aktardı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den flaş uyarı: Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor! Şehirlerde hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

Sıcaklık: Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den flaş uyarı: Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor! Şehirlerde hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

Rüzgar: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den flaş uyarı: Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor! Şehirlerde hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir

5 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'da 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklreli ve Tekirdağ.

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