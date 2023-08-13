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Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor!

Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor!

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Kırklareli, ülkedeki ayçiçeğinin yüzde 10'unu üreterek iç ve dış piyasaya sunuyor.

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Trakya'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinde gelişim ve dane oluşumu sürüyor.

Ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümü, sulanabilen arazilerde yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Kırklareli'nin ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl çayır tırtılına rağmen 240 bin ton ürün aldıklarını belirten Aksoy, bu yıl geçen yıla göre artış beklediklerini ifade etti.

Ekim alanına göre hesap yaptıklarını aktaran Aksoy, "Bir yağış daha alırsak herhalde verimimiz ve dane doluluğumuz daha güzel bir şekilde olacaktır. İnşallah bu yıl rekoltemizi 250 bin ton civarı ayçiçeğiyle kapatacağız." diye konuştu.

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu anlatan Aksoy, sıvı yağ ihtiyacının büyük bir bölümünün ayçiçeğinden elde edildiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kentte ayçiçeği üretim alanlarını artırmaya çalıştıklarını, üreticilere bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerli ve milli tohum dağıttıklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Kırklareli'nde üreticimize yaklaşık olarak 2 milyon lira destek verdik. Yani yüzde 90 hibeli tohum dağıttık üreticilerimize. Yerli ve milli tohumların hem kök yapıları hem gelişim evreleri hem de iklime uyumları çok iyi. İnşallah çiftçilerimiz bunları deneyerek verimin daha da yüksek olduğunu görecekler ve bu tohumlar da hızlı bir şekilde yayılım gösterecek. Ayçiçeği stratejik ürün çünkü yağı başka bir yerden bulamıyorsunuz. Bu yüzden devletimiz stratejik alan dediğimiz bu ürünlerde hızlı bir üretim şekli ve planlamayla çiftçimizi üretime katmaya çalışıyor. Ülkemizde şu anda yaklaşık 2,5 milyon ton ayçiçeği üretimi var. 250 bin ton üretiyorsak yüzde 10'luk üretimi bizde. Kırklareli ayçiçeğinde çok iyi bir noktada."

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