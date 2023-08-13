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Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan'dan gümüş madalya!

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan'dan gümüş madalya!

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçiler Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, çiftlerde gümüş madalya elde etti.

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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda "quad" kategorisinde mücadele eden milli sporcular Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, yarı finalde Alman Marcus Laudan-Maximillian Laudan çifti ile karşılaştı.

Rakiplerini 7-5'lik setlerle yenerek finale yükselen Uğur Altınel-Ahmet Kaplan, finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Sam Schroder-Niels Vink ile karşılaştı.

Hollandalı Schroder-Vink çiftine 6-1'lik setlerle mağlup olan Uğur Altınel-Ahmet Kaplan ikilisi, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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