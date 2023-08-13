Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan'dan gümüş madalya!

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçiler Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, çiftlerde gümüş madalya elde etti.

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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda "quad" kategorisinde mücadele eden milli sporcular Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, yarı finalde Alman Marcus Laudan-Maximillian Laudan çifti ile karşılaştı.

Rakiplerini 7-5'lik setlerle yenerek finale yükselen Uğur Altınel-Ahmet Kaplan, finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Sam Schroder-Niels Vink ile karşılaştı.

Hollandalı Schroder-Vink çiftine 6-1'lik setlerle mağlup olan Uğur Altınel-Ahmet Kaplan ikilisi, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.