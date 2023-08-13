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Amasya'da otomobil Yeşilırmak’a uçtu: Aynı aileden 5 kişi yaralandı!

Amasya'da otomobil Yeşilırmak’a uçtu: Aynı aileden 5 kişi yaralandı!

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada boğulmaktan kurtarılan aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tokat’ın Niksar ilçesine doğru yola çıkan Salim Şeker (44) idaresindeki 34 JH 8580 plakalı otomobil, Amasya-Erzincan Karayolu Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Yeşilırmak’a uçtu.

Otomobil hurdaya döndü

Bir vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Suların içindeki araçta bulunan 8 yaşındaki Gazi Kaner Kuş ve Zekiye Kuş (57), Ümit Şeker (20), Güllü Şeker (85) ve sürücü Salim Şeker (44) yaralandı. Büyük çabalar sonucu çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zekiye Kuş, Güllü Şeker ve Salim Şeker ileri tetkik tedavileri için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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