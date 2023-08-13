Yeni Akit yazarı Sinan Burhan 'mallarına el koyun' dedi 1 trilyon dolar hesabı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, ekonomide kaynak arayan hükümete iki yol sundu. "Tek seferlik zenginlerden bir milyon dolardan başlamak üzere daha da yüksek vergi almalıdır. 1 milyon kişiden bu rakamı toplasa bir trilyon dolar eder." önerisini ortaya atan Burhan, yurt dışına döviz kaçıranların mallarına el konulması çağrısında bulundu.

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Hükümet enflasyonla mücadelede pek çok adımı hayata geçirirken, iktidara radikal çözüm önerisi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'dan geldi.

Ekonomiyi düzlüğe çıkarması için daha sert ve kısa zamanda sonuç alıcı kararlar alması gerektiğini savunan Burhan, iki olay önerisini Yeni Akit'teki "Malına el koyun..." başlıklı yazısında böyle paylaştı:

"Tek seferlik 1 milyon dolar"

"Şimdi olan oldu. Ağlamak, sızlanmak çare değil. Sıra ülkemizi ekonomik olarak düze çıkarmakta. İlave vergiler geldi. Elbette gelecek. Acı reçeteyi içeceğiz. Bu ülke nasıl düze çıkacak. Hükümet radikal kararlar almalıdır.

Zamana yaymak yerine kısa bir sürede devrim gibi bir model uygulamalıdır. Birinci yol şudur. Çok kazanandan çok vergi almalıdır.

Tek seferlik zenginlerden bir milyon dolardan başlamak üzere daha da yüksek vergi almalıdır. 1 milyon kişiden bu rakamı toplasa bir trilyon dolar eder. Bugün Bodrum’da bir villa en az 10 milyon dolar ediyor. Boğazda bir villa 100 milyon dolar ediyor. Çok fazla evi, yatı, katı olandan bir seferlik yüksek bir bedel almalıdır.

"Türkiye’de para kazan sonra götür gavur bankalarına yatır olmaz"

İkinci çözüm ise Türkiye’de para kazanan dolar milyarderlerinden parasını yurt dışına kaçıran varsa hükümet bu paraları Türkiye’ye getir yoksa malına el koyarım demelidir.

Türkiye’de para kazan sonra götür gavur bankalarına yatır. Olmaz… Devlet çağıracak getir şu yurt dışındaki paraları yoksa malına el koyarım demelidir. Ayrıca bürokratlardan, Cumhur ya da Millet İttifakı belediyelerden haksız ve ölçüsüz zengin olanlar varsa onlar da incelemeye alınmalıdır."

Sinan Burhan'ın yazısının tamamı