BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 45 gram bonzai, 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde operasyon yaptı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 65 gram metamfetamin (ateş-buz), 50 gram skunk, 45 gram bonzai, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Akit yazarı Sinan Burhan 'mallarına el koyun' dedi 1 trilyon dolar hesabı
Yeni Akit yazarı Sinan Burhan 'mallarına el koyun' dedi 1 trilyon dolar hesabı
Aile destek ödemeleri ağustos ayında ne zaman yatacak? Bakanlık açıklaması
Aile destek ödemeleri ağustos ayında ne zaman yatacak? Bakanlık açıklaması
Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor!
Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor!
Fransa'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı!
Fransa'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı!
Hawaii'de orman yangınları devam ediyor! Ölenlerin sayısı 89'a çıktı!
Hawaii'de orman yangınları devam ediyor! Ölenlerin sayısı 89'a çıktı!
Trafiği faciaya sürükledi! Minibüsten kaçmak isterken ters şeride girdi
Trafiği faciaya sürükledi! Minibüsten kaçmak isterken ters şeride girdi
Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan'dan gümüş madalya!
Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan'dan gümüş madalya!
Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2023 kayıt için gerekli belgeler neler?
Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2023 kayıt için gerekli belgeler neler?
Malatya'da üst üste meydana gelen depremler Prof. Dr. Naci Görür'ün bile kafasını karıştırdı
Malatya'da üst üste meydana gelen depremler Prof. Dr. Naci Görür'ün bile kafasını karıştırdı
TFF, vefatının 9. yılında Süleyman Seba'yı andı!
TFF, vefatının 9. yılında Süleyman Seba'yı andı!
Örümcek Adam'a özenen hırsız tırmandığı evden telefon çaldı! O anlar kameralara yansıdı
Örümcek Adam'a özenen hırsız tırmandığı evden telefon çaldı! O anlar kameralara yansıdı
Beşiktaş, yeni sezonu yarın Fatih Karagümrük deplasmanında açacak
Beşiktaş, yeni sezonu yarın Fatih Karagümrük deplasmanında açacak