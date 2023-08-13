Maltepe'de silahlı saldırı! Tekel bayiye kurşun yağdırdı, üç kişiyi yaraladı

İstanbul Maltepe'de alacak verecek yüzünden husumetli olan bir kişi tekel bayiye kurşun yağdırdı.

Abone ol

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, alacak verecek tartışması yaşadığı şahsın bulunduğu tekel bayi önüne geldi ve peş peşe ateş açtı.

Açılan 6 el ateşte Şaban A., Muhammet B. ve Coşkun T. kurşunların hedefi oldu. Bacaklarından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.