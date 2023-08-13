Hamile Ezgi Mola, karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı

Hamilelik süreci devam eden oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı.

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Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti ve ardından da hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” ifadelerini kullanmıştı.

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, Instagram hesabından karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı.

Tatilde olan Mola pozlarından birine de “Bugün yoga dersine başladım, bağdaş kurabiliyorum bakın” notunu düştü.