Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Tarlasını sürerken denk geldi, hemen ekiplere haber verdi: Kazı çalışmaları başladı
Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde bir çiftçi tarlasını sürerken pulluğa Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik takıldı. Ekipler alanda kurtarma ve araştırma çalışmaları başlattı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Salkaya köyünde tarlasını süren bir çiftçinin pulluğuna, üzerinde çeşitli desenin yer aldığı mozaik desenli yapı takıldı.
Tarla sahibinin durumu bildirdiği jandarma ekipleri, tarlaya gelip inceleme yaparak Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
Bunun üzerine Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapının detaylı araştırılması ve incelenmesine başlanıldı.
Roma dönemine ait olabilir
Köy sakinleri de köydeki tarihi yapının değerlendirilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Öte yandan, tarlada bulunan mozaik desenli yapının Roma dönemine ait olabileceği tahmin ediliyor.