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En düşük emekli maaşında yeni rakam belli oldu! Refah payı detayı

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En düşük emekli maaşında yeni rakam belli oldu! Refah payı detayı

Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisinin gözü temmuz zammında... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yükseltti, mayıs ayı enflasyonunda zirve bekleniyor. Hesap makineleri yeniden çalışmaya başladı. Temmuz zammında ne kadar zam bekleniyor, en düşük emekli maaşı ne kadar olur? Tasarruf tedbirleri emekli zammında değişikliğe neden olur mu?

En düşük emekli maaşında yeni rakam belli oldu! Refah payı detayı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltti. Tahminlerin değişmesinin ardından enflasyonda zirve mayıs ayında görülmesi bekleniyor. 

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En düşük emekli maaşında yeni rakam belli oldu! Refah payı detayı

Değişikliğin ardından emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda, hesaplar yeniden düzenlendi. Refah payı üzerinde anlaşılmazsa en düşük emekli aylığının yükseleceği rakam belli oldu.

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En düşük emekli maaşında yeni rakam belli oldu! Refah payı detayı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün kamuda tasarrufları kalem kalem açıkladı. TV100'de yer alan habere göre, refah payı olma ihtimali de bu dönemki tasarruf tedbirlerini göz önüne alırsak pek olası değil gibi.

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En düşük emekli maaşında yeni rakam belli oldu! Refah payı detayı

Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu sunumunda mayıs ayı için enflasyonu yüzde 75-76 seviyelerinde beklediklerini açıklamıştı.

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