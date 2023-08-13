Kuşadası'nda ünlü yazar İnci Aral okurlarıyla buluştu

Aydın Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenip, kente kazandırılan Çalıkuşu Kültür Evi, öykü ve roman yazarı İnci Aral’ı ağırladı.

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Düzenlenen imza gününde en sevilen kitaplarını hayranları için imzalayan İnci Aral, bir hafta boyunca Kuşadası'nda kalacak.

Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ndeki Çalıkuşu Kültür Evi, edebiyat dünyasının önemli isimlerini misafir etmeye devam ediyor. Çalıkuşu Kültür Evi’nin son konuğu, usta öykü ve roman yazarı İnci Aral oldu.

Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte İnci Aral, ‘Gölgede Kırk Derece, Yeşil, Şarkını Söylediğin Zaman, Unutmak, İçimden Kuşlar Göçüyor’ gibi en sevilen kitaplarını okuyucuları için imzaladı. Bir hafta boyunca Efe Suphi Yazar Konukevi'nde kalacak olan İnci Aral, pazar günü saat 16.00'da Ada Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenecek söyleşide okurlarıyla tekrar bir araya gelecek.