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Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 22 kök kenevir ele geçirildi

Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 22 kök kenevir ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli şahısların ikamet ettiği eve yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada, Tekeli Mahallesi’nde R.K. ve S.K. isimli şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde aram yapıldı. Yapılan aramada, 514 gram esrar ve 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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