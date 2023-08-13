Fenerbahçe'de Fred sonrası yeni hedef belli oldu Galatasaray'ın da listesindeydi

Dünya devi Manchester United'dan Fred gibi bir yıldızı transfer eden Fenerbahçe, şimdi de gözünü 2 yıldıza daha dikti. Kaleci Livakovic için görüşmelerini sıklaştıran yönetim, Tottehnam'ın orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi bitirmek için görüşmelere başladı.

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Bu dönem birçok yıldız transferine imza atan Kanarya, Galatasaray'ın da istediği Manchester United'ın orta sahası Fred'i de kadrosuna katmayı başardı.

Yeni sezon orta sahaya ve kaleye yabancı takviyesi yapmak isteyen yönetim, belirlediği ve görüştüğü isimler için sona geldi.

Bir süredir Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler yapan Fenerbahçe mutlu sona yakın. Livakovic'in Dinamo Zagreb'in Avrupa kupası maçı sonrası Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceği belirtiliyor.

Deneyimli kaleci için La Liga ekibi Almeria'nın da devrede olduğu fakat Fenerbahçe'nin bu transfer önde olan takım olduğu ifade edildi.

Kaleci Livakovic için çalışmalar hızlandı

Daha önce Hırvat kaleciyle anlaşan sarı-lacivertliler, kulübü Dinamo Zagreb ile de anlaşmak üzere. Fenerbahçe'nin Livakovic transferini 9 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.

Hedef Tanguy Ndombele

Orta sahasını Fred ile güçlendiren Fenerbahçe, kadrosunu genişletmek için bir süredir görüştüğü Tanguy Ndombele transferinde de sona geldi.

Galatasaray'ın da görüştüğü iddia edilen Tanguy Ndombele için Tottenham'ın pazarlıkları sıkı tuttuğu belirtiliyor.

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ndombele için Fenerbahçe'nin önde olan taraf olduğu ve transferin de her an açıklanabileceği iddia ediliyor.

Geride bıraktığımız sezonu Napoli'de kiralık olarak tamamlayan Ndombele, ligde 30 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. (Kaynak: Sabah)