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Fred ailesiyle İstanbul yolunda uçakta sarı lacivertli taraftara mesaj gönderdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fred, ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Fred, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Geliyorum, yakında görüşmek üzere" mesajını gönderdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sarı-lacivertliler ile transfer görüşmeleri devam ettirmek için ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul’a geliyor.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. Başarılı futbolcu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Geliyorum, yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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