Azrail teğet geçti! Devrilen motosikletin sürücüsü otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi. Devrilen motosikletin sürücüsü otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde motosikletiyle ilerleyen sürücü, kısa süreli yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir anda kontrolünü kaybetti. Savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen halk otobüsüne çarpıp motosikletiyle yan yattı.

Otobüsün altında kalmakta son anda kurtulan sürücü hızlı hareketlerle kendini toplarken, çevredekiler hemen motosikletinin yardımına koştu. Faciayı teğet geçen sürücünün ölümle burun buruna geldiği anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bölgede esnaflık yapan Süleyman Tekin, "Çok hafif yağmur yağmıştı. Yağmurdan dolayı yollarda kayganlaştı tabi. Arkadaş cadde üzerinden gelirken, dengesini kaybedip savruldu. Şans eseri otobüsün altına girmedi. Hepimiz çok korktuk. Dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.