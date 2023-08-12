Yabancı uyruklu kadın İstanbul'un göbeğinde herkesin canını hiç saydı! Balkona çıktı kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Bağcılar'da bir sitede gerçekleşen olayda yabancı uyruklu bir kadın balkona çıkarak siteyi kurşun yağmuruna tuttu.

Olay Bağcılar'da bulunan bir sitede yaşanmıştı. Adının R.A. olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın elindeki silahla balkondan sağa sola rast gele ateş edip sosyal medyada paylaşmıştı.

Konuyla ilgili araştırma yapan polis, kadını tespit edip evinde yaptığı aramada 1 adet kuru sıkı silah buldu. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kadın ile ilgili soruşturma başlatıldı.