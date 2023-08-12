BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
GÜNCEL

Yabancı uyruklu kadın İstanbul'un göbeğinde herkesin canını hiç saydı! Balkona çıktı kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Bağcılar'da bir sitede gerçekleşen olayda yabancı uyruklu bir kadın balkona çıkarak siteyi kurşun yağmuruna tuttu.

Olay Bağcılar'da bulunan bir sitede yaşanmıştı. Adının R.A. olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın elindeki silahla balkondan sağa sola rast gele ateş edip sosyal medyada paylaşmıştı.

Konuyla ilgili araştırma yapan polis, kadını tespit edip evinde yaptığı aramada 1 adet kuru sıkı silah buldu. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kadın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çay ocağını silahla bastı korku dolu anlar yaşattı! İşletmecinin bacağına sıktı
Çay ocağını silahla bastı korku dolu anlar yaşattı! İşletmecinin bacağına sıktı
Mardin'de feci kaza! 2 tanker tıra çarptı, patladı: 1'i ağır 2 yaralı
Mardin'de feci kaza! 2 tanker tıra çarptı, patladı: 1'i ağır 2 yaralı
TEM'de makas atan cip dehşeti yaşattı! Tıra çarptı paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı
TEM'de makas atan cip dehşeti yaşattı! Tıra çarptı paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı
Şehit Kemal Özek'in son görüntüleri ortaya çıktı
Şehit Kemal Özek'in son görüntüleri ortaya çıktı
Taksim'de dolar saçanlar gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme var
Taksim'de dolar saçanlar gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme var
Kumsalda yürürlerken dev kaya parçası üzerlerine doğru geldi! Korku dolu anlar kamerada
Kumsalda yürürlerken dev kaya parçası üzerlerine doğru geldi! Korku dolu anlar kamerada
Tokat'ta onarım için çıktığı çatıdan aşağı düştü
Tokat'ta onarım için çıktığı çatıdan aşağı düştü
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB son dakika duyurdu çok sayıda terörist etkisiz
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB son dakika duyurdu çok sayıda terörist etkisiz
Kayseri'de kaza yapan sürücüden tuhaf sözler! "Uyarı levhası yok" dedi, rampadan uçtu
Kayseri'de kaza yapan sürücüden tuhaf sözler! "Uyarı levhası yok" dedi, rampadan uçtu
Kocaeli'de korkunç kaza! 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü
Kocaeli'de korkunç kaza! 19 yaşındaki genç 6. kattan düştü
Trafik magandaları yol verme kavgasıyla dehşet saçtı! Bıçaklar, silahlar konuştu:1 ölü 12 yaralı
Trafik magandaları yol verme kavgasıyla dehşet saçtı! Bıçaklar, silahlar konuştu:1 ölü 12 yaralı
Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı
Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı