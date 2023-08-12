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Mardin'de feci kaza! 2 tanker tıra çarptı, patladı: 1'i ağır 2 yaralı

Mardin Nusaybin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden iki kanter aynı yöndeki tıra çarptı. 3 aracın hasar aldığı kazada patlama ve yangın yaşanırken 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Nusaybin Yeniköy mevkiinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kaza sonrasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülürken, yol trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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