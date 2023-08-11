Kumsalda yürürlerken dev kaya parçası üzerlerine doğru geldi! Korku dolu anlar kamerada
İNGİLTERE'nin Dorset bölgesinde deniz kıyısında bulunan 3 kişi, tepeden düşen kaya parçalarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
İngiltere’nin güneybatısındaki Dorset’in tatil noktası West Bay’de facianın eşiğinden dönüldü. Deniz kıyısındaki tepelikten aniden kaya parçaları koparak sahile düştü.
Bu sırada kumsalda yürüyen 3 kişi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu. O anlar kumsaldaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dorset Belediyesi, kaya düşmeleri ve heyelanların her an meydana gelebileceğine dair uyarı yayınladı.