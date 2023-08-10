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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde #Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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