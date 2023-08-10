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Çocukların kavgası kan döktü! Kavgayı büyüten aileler birbirine bıçakla saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te kavga eden çocukların kavgasına dahil olan aileler kavgayı büyüttü. Birbirine bıçakla saldıran iki ailede 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kısa sürede büyüyen kavgaya büyükler de dahil oldu. Kavgada bıçakların da kullanılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak (44), Gaziantep'te sevk edildiği özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdullah Şavak'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

2 zanlı gözaltına alındı

Öte yandan olay sonrası kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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