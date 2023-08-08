BIST 7.414
DOLAR 27,01
EURO 29,60
ALTIN 1.673,73
YEREL

Batman'da güldüren görüntüler! Takım elbise giyip klimanın kaşifini andılar

Sıcak havaların etkili olduğu Batman'da bir grup genç hava sıcaklığının yüksek derecelerde seyretmesi nedeniyle "Batmanlılar seni unutmadı" yazılı pankartla yürüyüş yaparak klimanın kaşifi Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Batman’da bir grup genç, siyah takım elbiseler giyip, güneş gözlükleri takarak klimanın kaşifi Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenlendi. Ellerinde Carrier’in resminin olduğu ve ‘Batmanlılar seni unutmadı. Klimanın kaşifi Willis Haviland Carrier’i saygıyla anıyoruz’ yazılı pankartı taşıyan gençleri görenler gülümsedi.

Klimanın insanlık için büyük bir icat olduğunu söyleyen Hüseyin Oğuz, “Bilindiği üzere bölgemiz ve Batman çok sıcak bir alan. Bizde bunun için ekipçe abilerimle ne yapabiliriz diye düşündük ve dedik ki bu klimanın kaşifi bize bu kadar iyi bir şey yapmış, klimayı yapmış bizleri serinletiyor bizde onun anısına siyah takımlarımızı giyelim ekipçe Batman sokaklarında yürüyelim" dedi.

"Cebimizi yaksa da içimizi serinletiyor"

Çelenk alıp takım elbise giyerek klima maketi ile Batman sokaklarında pankart açıp yürüdüklerini ifade eden Oğuz, "Allah, ondan bin bir kere razı olsun. Ne kadar cebimizi yaksa da içimizi serinletiyor. Batman için hatta insanlık için büyük bir icat. Ne desek onun için az kalır. Bence onun için klima sebili gibi bir şey yapılsa, herkes onun önünde serinlese güzel ve anlamlı olur. Ona yine teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de eşinden dayak yiyen kadın baygınlık geçirdi o anlar cep telefonu kamerasında
İzmir'de eşinden dayak yiyen kadın baygınlık geçirdi o anlar cep telefonu kamerasında
İstanbul'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da ehliyetsiz sürücü can aldı! Yoldaki yayanın üzerinden geçti
İstanbul'da ehliyetsiz sürücü can aldı! Yoldaki yayanın üzerinden geçti
Herkesin canını hiçe saydı! Patlak lastikle yol gitti, sipariş teslim etti
Herkesin canını hiçe saydı! Patlak lastikle yol gitti, sipariş teslim etti
Tur teknesinde büyük panik! Yolcular denize atlayarak canını kurtardı
Tur teknesinde büyük panik! Yolcular denize atlayarak canını kurtardı
Barış Yarkadaş'tan HDP İstanbul adayı çıkaracak iddiası
Barış Yarkadaş'tan HDP İstanbul adayı çıkaracak iddiası
CHP İstanbul İl Başkanlığı için o isim konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu'na çok yakın
CHP İstanbul İl Başkanlığı için o isim konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu'na çok yakın
Deniz'in ortasında dehşet anları! Tur teknesi cayır cayır yandı, yolcular kendini denize attı
Deniz'in ortasında dehşet anları! Tur teknesi cayır cayır yandı, yolcular kendini denize attı
Derince’deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Derince’deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Nehir kıyısındaki ev selin ardından nehrin içine yıkıldı!
Nehir kıyısındaki ev selin ardından nehrin içine yıkıldı!
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...
Esenyurt’ta çocuğunu döven anneden kan donduran sözler “Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır”
Esenyurt’ta çocuğunu döven anneden kan donduran sözler “Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır”