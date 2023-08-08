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Herkesin canını hiçe saydı! Patlak lastikle yol gitti, sipariş teslim etti

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeyken lastiği patlayan motor kurye, patlak lastiği umursamadan yolculuğa devam etti. Hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye atan kuryenin o anları cep telefonlarına kaydedildi.

Güvercintepe Mahallesi’nde bir motor kurye arka lastiğinin patlamasını umursamadan yoluna devam etti. İlginç yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde kurye motorunun arka lastiğinin patlak olmasına rağmen kask veya koruyucu kıyafetleri olmayan sürücünün umursamadan yoluna devam ettiği ve zaman zaman savrularak düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.

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