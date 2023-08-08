BIST 7.471
DOLAR 27,02
EURO 29,69
ALTIN 1.677,56
YEREL

Tur teknesinde büyük panik! Yolcular denize atlayarak canını kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında tur teknesinde yangın çıktı. Yolcular denize atlayarak canlarını kurtarırken, korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay,  Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı teknenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, panik yaşayan yaklaşık 40 yolcu kendisini denize attı.

Şikayetçi oldu

 Yaklaşık 40 dakika denizin ortasında yardım beklediğini ileri süren 33 haftalık hamile B. T., çevredeki bir tekne sahibinin yardımıyla karaya çıkarıldıklarından sonra bebeğinin ve kendisinin sağlığından duyduğu endişeyle hastaneye giderek tedavi oldu. Bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen B.T., tekne sahibinden şikayetçi oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barış Yarkadaş'tan HDP İstanbul adayı çıkaracak iddiası
Barış Yarkadaş'tan HDP İstanbul adayı çıkaracak iddiası
CHP İstanbul İl Başkanlığı için o isim konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu'na çok yakın
CHP İstanbul İl Başkanlığı için o isim konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu'na çok yakın
Deniz'in ortasında dehşet anları! Tur teknesi cayır cayır yandı, yolcular kendini denize attı
Deniz'in ortasında dehşet anları! Tur teknesi cayır cayır yandı, yolcular kendini denize attı
Derince’deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Derince’deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Nehir kıyısındaki ev selin ardından nehrin içine yıkıldı!
Nehir kıyısındaki ev selin ardından nehrin içine yıkıldı!
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...
Cem Küçük isyan etti: Süleyman Özışık muhalif olsaydı...
Esenyurt’ta çocuğunu döven anneden kan donduran sözler “Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır”
Esenyurt’ta çocuğunu döven anneden kan donduran sözler “Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır”
İstanbul’da meteor düştü iddiası! Işık hüzmesi şaşkına çevirdi o anlar görüntülendi
İstanbul’da meteor düştü iddiası! Işık hüzmesi şaşkına çevirdi o anlar görüntülendi
Dünya şampiyonu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli okçu Mete Gazoz'a tebrik telefonu
Dünya şampiyonu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli okçu Mete Gazoz'a tebrik telefonu
Depremin yeni görüntüsü çıktı! Saniyeler içinde yerle bir olmuş
Depremin yeni görüntüsü çıktı! Saniyeler içinde yerle bir olmuş
Esra Öztürk 30’uncu sahne yılını kliple kutladı!
Esra Öztürk 30’uncu sahne yılını kliple kutladı!
Erzurum'da görüntüler şaşırttı! Rüzgardan uçan şemsiye manavı uçurdu
Erzurum'da görüntüler şaşırttı! Rüzgardan uçan şemsiye manavı uçurdu