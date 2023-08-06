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GÜNCEL

Depremin yeni görüntüsü çıktı! Saniyeler içinde yerle bir olmuş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, bir sitedeki üç bloğun depremde yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremde,  Hayat Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Binanın yıkılmasıyla oluşan toz bulutu içerisinde kalan vatandaşların panik anları da görüntülerde yer aldı.

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