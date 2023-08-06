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Muş'ta dereye düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı!

MUŞ'ta su içmek için indiği derede dengesini kaybederek düşen inek, 2,5 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Muş merkeze yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıyongalı köyünde çiftçilik yapan İbrahim Yaşlak, sabah saatlerinde kendisine ait bir ineğin eksik olduğunu fark etmesi ile aramaya koyuldu. İneğini bulamayınca köylülerden yardım isteyen Yaşlak, ineğini köyden 1 kilometre uzaklıktaki derenin içinde buldu.

Köylülerin desteği ile inek düştüğü yerden çıkarılmayınca Muş İl Özel idaresinden destek istenildi. Olay yerine çağrılan il özel idaresi ekipleri, iş makinesiyle derenin önüne yol açarak yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışmanın sonucunda ineği düştüğü yerden çıkardı.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucunda ineği düştüğü yerden çıkaramadıkları için il özel idareden destek istediklerini belirterek, “İneğinin kayıp olduğunu İbrahim bize haber verdi. Yaptığımız aramalar sonucu köyün aşağı tarafında ineğin dereye düştüğünü fark ettik. Köylüler olarak yaklaşık 7 saat yaptığımız çalışma sonucu ineği düştüğü yerden çıkaramadık. Daha sonra özel idare ekiplerine haber verdik. Ekiplerin yoğun çalışma sonucu kepçe ile ineği çıkarttık. İnek şu anda ayağa kalkamıyor, onun için kepçe ile köye getirdik” dedi.

İl Özel İdaresi Saha Amir Yardımcısı Mustafa Yaşlak ise Yukarıyongalı köyünde bir ineğin dereye düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, “Hemen ekibi bölgeye yönlendirerek yapılan 2 saatlik bir çalışma sonucu vatandaşın ineğini dereden çıkararak kepçe ile evine kadar getirdik” şeklinde konuştu.

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