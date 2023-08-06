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Alkolun etkisiyle kendini kaybetti! Kelepçe sıkı dedi, duvara kafa attı

Kocaeli'de fazla alkol tüketen bir şahıs yaptığı tuhaf hareketlerle devriye gezen polis tarafından gözaltına alındı. Kelepçenin sıkı olmasını bahane eden alkollu kişi polis ekiplerine sinirlenip duvara kafa attı.

Olay, Kocaeli İzmit Cedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen vücudunun çeşitli noktalarından bilinmeyen bir sebep dolayısıyla yaralanan E.S. isimli şahıs yaptıklarıyla ortalığı birbirine kattı.

Kanlar içinde cadde üzerinde ilerleyen E.S. çevredeki vatandaşlara küfürler savurdu. Devriye gezen polis ekiplerine fark edilen ve ekiplere de direnen E.S., trafik yön levhasına tekme attı. Gözaltına alındığı esnada eline takılan kelepçenin sıkı olduğumu iddia eden E.S. ardından duvara kafa attı.

Polis otosuna bindirilen E.S. bu sefer de araçtan dışarıya fırladı. Uzun uğraşlar sonucu E.S. kontrol altına alındı. Polis aracına bindirilen şahıs tedavi edilmek üzere Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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