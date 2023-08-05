BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
YEREL

Denizde akıntıya kapılan kadın 7,5 saat yüzerek kurtuldu!

Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan kadın, sakin davranıp durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisine dün tek başına gelen 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, eşyalarını kıyıda bırakarak öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki dubanın olduğu yerde akıntıya kapıldı.

Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan'ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.

Turan'ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Özışık 5 ay önce abisi Hadi Özışık'a böyle konuşmuştu: İçime ata ata...
Süleyman Özışık 5 ay önce abisi Hadi Özışık'a böyle konuşmuştu: İçime ata ata...
Alabalık tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu!
Alabalık tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu!
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sarıyer'de temel kazısı yapılan alanda yol çöktü
Sarıyer'de temel kazısı yapılan alanda yol çöktü
Alanya'da rezalet görüntü! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler
Alanya'da rezalet görüntü! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çarpıcı uyarı: Kalp krizleri görülebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çarpıcı uyarı: Kalp krizleri görülebilir
MSB paylaştı! Yakalanan PKK'lı kadın teröristten 'Türk askeri' itirafı: İlk yaptıkları şey...
MSB paylaştı! Yakalanan PKK'lı kadın teröristten 'Türk askeri' itirafı: İlk yaptıkları şey...
Polisten depo baskını! 25 milyondan fazla makaron ele geçirildi
Polisten depo baskını! 25 milyondan fazla makaron ele geçirildi
Konya'da feci görüntü! Baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü
Konya'da feci görüntü! Baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü
Adana'da inanılmaz olay! 11 yaşındaki çocuk reklam panosu içinde sıkışıp mahsur kaldı
Adana'da inanılmaz olay! 11 yaşındaki çocuk reklam panosu içinde sıkışıp mahsur kaldı
Rahmetli Süleyman Özışık 15 Temmuz destanını anlatıyor
Rahmetli Süleyman Özışık 15 Temmuz destanını anlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu