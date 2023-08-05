"34 gündür suyum akmıyor" deyip ASAT Alanya Şubesi'ni bastı, evinin vanası kapalı çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde '34 gündür suyum akmıyor' diyerek ASAT Alanya birimine gelen ve taşkınlık yapan vatandaşın evinin vanasının kapalı olduğu açıklandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASAT) yapılan açıklamada "Aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür" denildi.

Alanya'da kimliği belirsiz bir şahıs dün 34 gün boyunca evinde su olmadığını iddia ederek ASAT Alanya Şubesi'nde taşkınlık çıkarmıştı. Olayın ardından açıklama yapan ASAT; dün sabah saatlerinde ASAT' Alanya Şubesi'ne giden bir şahıs evinde 34 gündür suların kesik olduğunu iddia ederek, taşkınlık çıkarmış ve görüntüle sosyal medyaya yansımıştı.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nden(ASAT) konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, 'suyum akmıyor' diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür. Kayıtlarımızda bölgede kısa süreli elektrik kesintisi, şebekede meydana gelen arızalar ve aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri meydana gelmiş olsa bile şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır. Kurumumuzun verdiği hizmeti karalamaya yönelik yapılan bu olayla ilgili gereken yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.