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Beylikdüzü'nde polis hırsız kovalamacası görüntülendi vatandaş yakalayıp böyle yere yatırdı

Beylikdüzü'nde marketten hırsızlık yaptığı sırada fark edilen şahıs, koşarak kaçmaya başladı. Çevrede bulunan polis ekipleri araç ile şahsın peşine düşerken, bir vatandaş ise hırsızı yakalayarak, polisler müdahale edene kadar dövdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, marketten hırsızlık yaptığı fark edilen yabancı uyruklu bir şahıs, koşarak kaçmaya başladı. O sırada bölgede devriye atan ekipler, hırsızı yakalamak için peşine düştü.

Kovalamaca sırasında polis aracı, seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü ne olduğunu anlayamazken, polisler hırsızın peşinden gitmeye devam etti.

Dakikalar süren kovalamaca sonunda bir vatandaş kaçan şahsı yakalarken, polis ekipleri gelene kadar o ve çevredeki vatandaşlar hırsızı dövmeye başladı. Yaşanan kovalamaca anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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