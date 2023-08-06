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Gümrük ekipleri göz açtırmadı! Sabiha Gökçen'de 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir şahısa yönelik düzenlenen operasyonda Gümrük Muhafaza ekipleri 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu bir şahsı şüpheli görerek takibe aldı. Ekiplerce yapılan takip sonucu şahsın valizinde narkotik dedektör köpek eşliğinde inceleme yapıldı.

2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan incelemede narkotik dedektör köpeğin şüpheli şahsın valizine tepki vermesi üzerine şahsın valizleri x – ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine ekiplerce fiziki aramaya geçildi. Arama sonucu yabancı uyruklu şahsın valizinin etrafındaki çerçevenin iç çeperlerine gizlenmiş beyaz toz maddeler bulundu.

Numunenin analizi sonucu ele geçirilen maddenin sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyonda 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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