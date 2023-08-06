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GÜNCEL

Kabin sırası kavgaya dönüştü! Kadınlar birbirine girdi

Pendik'te bir mağazada alışveriş yapan iki kadın kabin sırası için birbirine girdi. Kadınların kavga anı vatandaşların kameralarına yansıdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada kabin sırası bekleyen iki kadın arasında sıra tartışması çıktı. Taraflar birbirine hakaretler savururken, uzun süren sözlü tartışma mağaza görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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