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Esra Öztürk 30’uncu sahne yılını kliple kutladı!

Sahnedeki müzik yolculuğunda 30. yılını deviren ses sanatçısı Esra Öztürk, kariyerinin dönüm noktasını yeni kliple kutladı.

Sahne hayatında 30’uncu yılını deviren ve aynı zamanda Aşık Veysel Kültür Derneği Genel Sekreteri olan sanatçı Esra Öztürk, 30’uncu yılını kliple kutladı. Müziği sadece bir türle sınırlamadığını gösteren Öztürk, kendini hareketli ritimlerden duygusal ezgilere uzanan geniş bir müzikal yelpazede ifade etmeyi başarıyor. Seslendirdiği farklı tarzlardaki eserler ile ustalığını ortaya koyan sanatçının akademisyen kimliği de bulunuyor.

30. yılında bir prodüksiyon firması kurarak yeni yeteneklere destek olmayı hedefleyen Esra Öztürk, “Müzik, duyguları ifade etmenin en güçlü yoludur ve ben bu yolculukta insanların ruhlarına dokunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Esra Öztürk'ün "Kolay Kolay" ve "Hoş Geldin" adlı eserleri dijital platformlarda tüm müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

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