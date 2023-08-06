BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
YEREL

Erzurum'da görüntüler şaşırttı! Rüzgardan uçan şemsiye manavı uçurdu

Yaz sıcaklarının etkilemediği Erzurum'da yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle uçan şemsiye manavı da beraberinde uçurdu.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kabin sırası kavgaya dönüştü! Kadınlar birbirine girdi
Kabin sırası kavgaya dönüştü! Kadınlar birbirine girdi
Diyarbakır Anneleri terörle mücadelede 5. yılında
Diyarbakır Anneleri terörle mücadelede 5. yılında
Muş'ta dereye düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı!
Muş'ta dereye düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı!
Muş'ta dereye düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı!
Muş'ta dereye düşen inek iş makinesi ile kurtarıldı!
Beylikdüzü'nde polis hırsız kovalamacası görüntülendi vatandaş yakalayıp böyle yere yatırdı
Beylikdüzü'nde polis hırsız kovalamacası görüntülendi vatandaş yakalayıp böyle yere yatırdı
Gümrük ekipleri göz açtırmadı! Sabiha Gökçen'de 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi
Gümrük ekipleri göz açtırmadı! Sabiha Gökçen'de 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi
Alkolun etkisiyle kendini kaybetti! Kelepçe sıkı dedi, duvara kafa attı
Alkolun etkisiyle kendini kaybetti! Kelepçe sıkı dedi, duvara kafa attı
"34 gündür suyum akmıyor" deyip ASAT Alanya Şubesi'ni bastı, evinin vanası kapalı çıktı
"34 gündür suyum akmıyor" deyip ASAT Alanya Şubesi'ni bastı, evinin vanası kapalı çıktı
Denizde akıntıya kapılan kadın 7,5 saat yüzerek kurtuldu!
Denizde akıntıya kapılan kadın 7,5 saat yüzerek kurtuldu!
Süleyman Özışık 5 ay önce abisi Hadi Özışık'a böyle konuşmuştu: İçime ata ata...
Süleyman Özışık 5 ay önce abisi Hadi Özışık'a böyle konuşmuştu: İçime ata ata...
Alabalık tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu!
Alabalık tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu!
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi