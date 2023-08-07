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İstanbul’da meteor düştü iddiası! Işık hüzmesi şaşkına çevirdi o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İstanbul ve çevre illerde görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.

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