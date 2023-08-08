CHP İstanbul İl Başkanlığı için o isim konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu'na çok yakın

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun isminin CHP kulislerinde konuşulduğunu söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kimin geleceği merak konusu olurken kulislere sürpriz bir isim düştü.

tv100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu Kaftancıoğlu'nun aday olarak önerdiğini söyledi.

Kaftancıoğlu'nun adayı Arzu Çerkezoğlu

CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili kulis bilgisini Yarkadaş "10 Aralık hareketiyle özdeşleşmiş Canan Kaftancıoğlu’na da çok yakın olarak bilinen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu İstanbul İl Başkanlığı için isminin, Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının adayı olarak konuşulduğu bilgisini aldım." sözleriyle verdi.

Yarkadaş, ayrıca Çerkezoğlu'nun isminin CHP kazansaydı olası Çalışma bakanı arasında geçtiğini de sözlerine ekledi.